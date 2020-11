Le Parlement et le Conseil ont trouvé un accord politique sur une augmentation de 16 milliards d'euros et la création de nouvelles recettes

Tope-là ! L’équipe de négociations du Parlement européen et la présidence allemande du Conseil de l’UE ont trouvé mardi un accord politique sur le budget européen 2021-2027. Le compromis, qui doit à présent être formellement validé par les deux institutions, a été conclu sur le gong, ou presque. La Commission européenne avait averti que le 13 novembre était la date limite à laquelle elle devait présenter un projet de budget pour 2021 - le premier du cycle - pour que celui-ci puisse être mis en œuvre dès le 1er janvier. Étalée sur dix semaines et douze rounds, la négociation entre le Parlement et le Conseil a été âpre, et marquées par de vives tensions. Président de la commission des Budgets du Parlement, le Belge Johan Van Overtveldt (N-VA/Conservateurs et réformistes européens) a affirmé mardi, en conférence de presse, que l’équipe de négociateurs dont il était le chairman a dû "littéralement […] se battre" pour obtenir que les exigences du Parlement soient prises en compte par le Conseil.

