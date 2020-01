Officiellement, aucun nom n’a été avancé, ce jeudi à Strasbourg lors de la conférence des présidents de groupes du Parlement européen. Le secret est cependant bien éventé. Les conservateurs du Parti populaire européen (PPE), les socialistes et démocrates et le groupe Renew Europe se sont mis d’accord pour pousser la candidature de l’eurodéputé libéral belge Guy Verhofstadt pour présider la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Cet événement inclusif, rassemblant politiques européens et nationaux, partenaires sociaux, société civile et citoyens sera lancée le 9 mai prochain, jour de la fête de l’Europe, et s’étalera sur deux ans, avec pour objectif de fixer les priorités de l’Union européenne.

Le choix de Guy Verhofstadt est tout sauf une surprise. Le président français Macron, qui a poussé, au sein du Conseil européen, l’idée de cette conférence, avait déjà glissé le nom du Belge, membre de sa famille politique européenne en juillet dernier. Et l’ancien Premier ministre, de son côté, ne voulait pas laisser passer la dernière occasion d’être sous les feux de la rampe européenne. Il n’y sera pas seul.

En contrepartie de leur soutien à la candidature du Gantois, le PPE et le groupe des socialistes ont trouvé une formule pour "l’encadrer”.

Troïka parlementaire

La conférence des présidents du Parlement a décidé de nommer trois députés européens pour intégrer le bureau exécutif de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Ce board comprendra également aussi un membre de la Commission et un du Conseil, l’institution des Etats membres. Guy Verhofstadt serait le primus inter pares de la troïka d’eurodéputés, dans laquelle on retrouverait l’Allemand Manfred Weber, chef du groupe PPE, et un(e) socialiste.

Le groupe prendrait ses décisions de manière collégiale. Mais selon le communiqué du groupe Renew Europe, celui de Guy Verhofstadt, l’un des trois députés européens serait chargé de “convoquer, organiser et coordonner les travaux du board, du comité de pilotage (réunissant des membres des trois institutions) et de la plénière de la Conférence”. Bref, il serait le numero uno de la Conférence.

La Commission et les Etats membres ont aussi leur mot à dire

Reste qu’il est encore trop tôt pour que Guy Verhofstadt commence à prendre les mesures de son costume de président de la Conférence.

Le Parlement européen a certes présenté sa vision et arrêté sa position sur le pourquoi et le comment de cette conférence, mais c’est à la Commission que revient la prérogative de faire une proposition législative, le 22 janvier prochain. Ensuite, le Conseil a également son mot à dire, tant sur l’organisation que les objectifs et tous les Etats membres ne partagent pas nécessairement l’enthousiasme du Parlement pour l’événement, tandis que le profil de fédéraliste européen de Guy Verhofstadt pourrait faire office de repoussoir dans certaines capitales.