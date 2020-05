Une large majorité des députés de la commission de affaires constitutionnelles du Parlement européen ont réclamé mardi une déclaration commune entre le Parlement, le Conseil et la Commission avant l'été afin de pouvoir lancer la Conférence sur l'avenir de l'Europe en septembre. De cette manière, ce grand exercice de réflexion pour rendre l'Union plus efficace et plus démocratique pourrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année, selon ces élus.

La Conférence, qui doit être organisée par le Parlement, le Conseil et la Commission, devait débuter au début de ce mois de mai et durer deux ans, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Selon la position adoptée par le Parlement en janvier, elle devrait être fondée sur la participation des citoyens, impliquant un échantillon de la société, et être libre de définir la forme que prendra l'UE dans le futur.