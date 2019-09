Europe Le Parlement polonais suspendu jusqu'après les élections: "La dernière initiative du PiS visant à saper les normes démocratiques" Maria Udrescu

C’est du jamais vu dans l’histoire démocratique de la Pologne : le Parlement, dont la dernière session avant les élections législatives du 13 octobre devait se terminer ce vendredi, a été suspendu deux jours plus tôt, à la demande des ultraconservateurs au pouvoir. Ce sera la première fois que les législateurs polonais sortants se réuniront après une élection, en l’occurrence le 15 octobre. De quoi inquiéter l’opposition, qui suspecte le parti Droit et Justice (PiS) de vouloir passer in extremis, après le scrutin, des lois impopulaires.



(...)