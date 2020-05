Les eurodéputés ont arrêté leur position vendredi sur le plan de relance de l’économie de l’Union et la révision du futur budget européen 2021-2027, dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Dans une résolution adoptée à 505 voix pour, 119 contre et 69 abstentions, ils estiment qu’un plan de relance de 2 000 milliards d’euros sera nécessaire pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Un montant qui doit s’ajouter à un cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 "fort". "Ce plan sera lié au CFP mais ne doit pas se faire à ses dépens. Nous avons donc besoin de nouvelles ressources (financières)" pour doter l’Union d’un budget à la hauteur de ses défis et ambitions, a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli. Et de souligner que la Commission - qui doit présenter un projet de CFP le 27 mai - et les États membres ont intérêt à prendre en compte ces propositions, puisque le Parlement européen "aura le dernier mot" dans l’affaire.