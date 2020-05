Les députés européens sont désormais prêts, crise oblige, à renoncer à une augmentation des contributions des Etats membres au budget de l'UE, pour autant que les Vingt-sept autorisent l'Union à se renflouer considérablement via de nouvelles taxes européennes visant notamment les gros pollueurs et les géants du numérique, ainsi que par une obligation européenne. Ils ont largement approuvé vendredi (505 pour, 119 contre et 69 abstentions) une résolution en ce sens sur le futur plan de relance et le budget de l'UE 2021-2027, pour lesquels la Commission européenne doit présenter des propositions le 27 mai prochain.

Le texte est le fruit d'un accord entre cinq des six plus grands groupes politiques du Parlement européen: le Parti populaire européen (PPE, droite), les socialistes du S&D, les libéraux-centristes de Renew Europe, les Verts/ALE et le groupe des conservateurs et réformistes (CRE).

Les élus y fixent l'objectif de 2.000 milliards d'euros d'investissements que devrait à leurs yeux permettre le plan de relance. Le budget pluriannuel, lui, pèse un peu plus de mille milliards.

Reconnaissant la difficulté de demander aux Etats membres confrontés à la crise de contribuer davantage au budget de l'UE, les eurodéputés - qui peuvent bloquer le vote du budget - se montrent désormais prêts à maintenir les contributions nationales à leur niveau actuel, pour autant que les Etats membres acceptent que l'Union se renfloue fortement via de nouvelles ressources propres.

On parle notamment ici d'une taxe sur les services numériques (dite taxe GAFA), de la taxe sur les transactions financières (qui divise toujours les Vingt-sept), de recettes provenant du système d'échange de quotas d'émission de CO2 (jusqu'ici captées par les Etats), d'une contribution liée aux plastiques, d'une forme de taxe carbone aux frontières extérieures de l'UE ou encore d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés.