Le patron de l'OMS a remercié vendredi Emmanuel Macron pour son "leadership" dans la réponse internationale à la pandémie de Covid-19 alors que les Etats-Unis ont suspendu leur financement à l'organisation et que le président français a émis des doutes sur la gestion de la crise par la Chine.

"Merci beaucoup président @EmmanuelMacron pour votre leadership dans l'action sanitaire internationale", a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce message fait suite à celui publié mardi soir par le dirigeant français sur son compte Twitter officiel appelant à "construire, autour de l'OMS, une initiative forte sur les diagnostics, les traitements et les vaccins accessibles à tous".

M. Macron a indiqué avoir eu dans la soirée "un échange très riche avec les acteurs internationaux de la réponse au COVID-19" pour accélérer les efforts communs de recherche et de développement contre le nouveau coronavirus et "sauver des vies". Le directeur général de l'OMS a salué "un échange d'idées vraiment constructif pour améliorer la collaboration et accélérer la fin de la pandémie de coronavirus".

Ces déclarations surviennent après l'annonce dans la nuit de mardi à mercredi par les Etats-Unis de la suspension de leur contribution au budget de l'OMS le temps d'évaluer la réponse à la pandémie de l'agence onusienne, qu'ils accusent d'être sous l'influence de la Chine, berceau du Covid-19.

Emmanuel Macron a lui-même émis des doutes sur la stratégie de Pékin après l'apparition des premiers cas dans le centre du pays fin 2019. Dans une interview au Financial Times parue jeudi, il a estimé qu'il y avait "manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas". "N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que (la gestion de l'épidémie par la Chine, NDLR) c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas", a-t-il dit. Pékin a répondu vendredi en jugeant "impératif que tous les pays s'unissent pour combattre l'épidémie et gagner la guerre" contre le Covid-19.