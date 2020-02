Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé lundi à Genève un vigoureux appel à l'action en faveur des droits de l'Homme dans le monde, menacés selon lui de toutes parts alors que les Nations unies fêtent leur 75e anniversaire.

"Notre défi permanent consiste à transformer les ambitions de la Déclaration universelle (des droits de l'Homme, signée en 1948, ndlr) en changement du monde sur le terrain", a-t-il affirmé lors de l'ouverture de la 43e session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

"C'est pourquoi mon appel à l'action s'adresse à la famille des Nations unies elle-même, aux États membres, aux parlementaires, au monde des affaires, à la société civile et aux gens de partout. Nous devons mobiliser pleinement les diverses capacités des Nations unies", a ajouté M. Guterres lors d'un discours présenté comme important devant cette instance onusienne chargée plus que tout autre de veiller au respect des droits de l'Homme.

"Les droits humains font partie de l'identité même des Nations unies", a-t-il souligné en expliquant que la communauté internationale s'était accordée au fil des ans sur des "pactes historiques" qui définissent toute la gamme des aspects civils, culturels, économiques, politiques et sociaux droits.

"Un solide système conventionnel est en place, ainsi que des procédures spéciales et une responsabilisation mécanismes", a encore dit le secrétaire général devant un parterre de ministres - dont le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin, de diplomates et de représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) dans la célèbre salle à la voûte multicolore décorée par le peintre espagnol Miquel Barcelo.