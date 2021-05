"L’Union européenne a financé l’érosion de la démocratie en son sein." Ce paradoxe, tel qu’énoncé par Daniel Kelemen, professeur de sciences politiques à l’Université Rutgers du New Jersey, hante les institutions européennes depuis au moins une décennie. Soit depuis que le gouvernement hongrois puis le polonais se sont engagés dans une dérive autoritaire, bafouant les valeurs de l’Union, tout en restant maîtres de la distribution des fonds européens sur leur territoire. Selon M. Kelemen, "les fonds de l’UE ont joué un rôle dans le renforcement de ces régimes. Et ce problème s’intensifie". A fortiori à l’heure où l’Union européenne s’apprête à faire un emprunt inédit de 750 milliards d’euros, que les Vingt-sept vont se partager sous forme de subventions (390 milliards) et de prêts (360 milliards), afin de relancer leurs économies, affaiblies par la pandémie de Covid-19.

L’ampleur de cet exercice de solidarité européenne est historique. Le défi d’assurer que ces fonds ne desservent pas les valeurs de l’UE l’est donc tout autant. Bien que l’Union dispose en théorie d’outils pour le relever, plusieurs sources européennes indiquent à La Libre que la volonté politique des Vingt-sept de s’attaquer au sujet pénible de l’état de droit n’est, elle, pas garantie. Décryptage.