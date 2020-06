Les fouilles entamées lundi en France dans une ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret n'ont pas livré le corps de sa victime Estelle Mouzin, disparue en 2003, mais les importants moyens déployés nourrissent "l'espoir" de la famille. "Des moyens tout à fait extraordinaires ont été mis en oeuvre" par Sabine Kheris, la juge d'instruction parisienne, a salué devant la presse Me Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin, à l'issue de cette première journée de fouilles menée dans cette maison à façade blanche à Ville-sur-Lumes, près de Charleville-Mézières, un temps occupée par la soeur du criminel, décédée en 2002.

Débutées peu avant 14H30, elles ont été interrompues pour la nuit vers 21H15. Sous la houlette de la juge d'instruction, une cinquantaine de gendarmes et experts "pluridisciplinaires" ont été mobilisés pour y participer et sécuriser les abords.

"Malheureusement nous ne pouvons pas dire que des éléments aient été trouvés. Les recherches vont continuer, demain, après-demain, peut-être toute la semaine", a affirmé Me Seban. "Nous espérons qu'à terme de ces recherches très importantes, que nous demandions au nom de la famille d'Estelle Mouzin, la vérité puisse être enfin trouvée".

Régulièrement visitée par Fourniret jusqu'à son arrestation en 2003, la propriété, vendue et aujourd'hui habitée, n'avait encore jamais été fouillée. La justice s'intéresse particulièrement à la cave, dont le sol autrefois constitué de terre aurait été recouvert de béton par "l'Ogre des Ardennes". "Le lieu était à l'abandon au moment où Estelle a disparu donc on pouvait imaginer que des choses aient pu" s'y passer. "Tout n'a pas été vérifié. Il y aura encore des recherches autour de cette maison", a avancé Me Seban.

"En l'état les recherches n'ont pas abouti, on ne peut pas dire qu'on a identifié qu'Estelle ait pu être retenue dans cette maison. Mais elles vont continuer et nous avons bon espoir de connaître la vérité", a-t-il encore indiqué, se disant "heureux" que la justice ait mis ces moyens.

Après des années de dénégations, Michel Fourniret a reconnu début mars le meurtre d'Estelle Mouzin, 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne).