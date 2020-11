Le président arménien Armen Sarkissian a une longue carrière comme Premier ministre (1996-1997) et surtout comme ambassadeur à Londres (1998-2018). Mais il a également joué un rôle important dans les affaires, ayant été conseiller de plusieurs sociétés internationales comme British Petroleum, Alcatel, Bank of America et Merril Lynch. La Libre Belgique l’a rencontré à Erevan. Interview.