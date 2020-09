Vu de Russie, cela ressemble à une humiliation de plus pour le dictateur biélorusse qui criait encore, quelques heures avant sa réélection frauduleuse en août dernier, à l’ingérence russe. Mais lorsque M. Loukachenko appelle Vladimir Poutine ou lui rend visite, comme c’était le cas lundi, son objectif est tout autre : Il s’agit de montrer à l’Occident et aux Biélorusses que le puissant voisin ne retirera pas une once de son soutien au dictateur.