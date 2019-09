Si le bras de fer entre le gouvernement de gauche populiste et le président Klaus Iohannis (centre droit) rythme la politique roumaine depuis près de trois ans, le ton est récemment monté d’un cran, alors que le Parti social-démocrate (PSD) tente de s’accrocher au pouvoir après la fin de la coalition avec son allié, l’ALDE. "J’espère toujours que M. Iohannis comprendra que le blocage de l’exécutif ne favorise pas la stabilité du pays", s’est indignée mardi la Première ministre Viorica Dancila, qui cherche à remplacer les ministres démissionnaires de l’ALDE par des membres du PSD et à maintenir ainsi son gouvernement en place. Faisant barrage depuis trois ans à la dérive autoritaire du PSD, le Président a refusé ce remaniement et exigé un vote de confiance au Parlement, potentiellement fatal pour l’exécutif social-démocrate.

(...)