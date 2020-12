L'Union européenne paiera 15,5 euros (18,90 dollars) par dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, a indiqué lundi l'agence de presse Reuters, citant un document interne de l'UE daté du 18 novembre.

Ce montant de 15,5 euros la dose a été négocié pour une pré-commande européenne de 300 millions de doses. Il est daté du 18 novembre, soit sept jours après l'annonce par la Commission européenne d'un accord trouvé avec le consortium américano-allemand. Il est légèrement inférieur aux 19,5 dollars par dose négociés par les Etats-Unis, prix qui valait alors pour une première fourniture de 100 millions de doses.

Comme celui des candidats-vaccins d'autres firmes, ce prix devait normalement rester confidentiel pour éviter d'affaiblir la position de négociation des différentes parties, que ce soit la firme productrice ou l'Union européenne qui tente d'obtenir le meilleur prix au bénéfice de la population.

Mais le dévoilement jeudi après-midi sur Twitter, par Mme De Bleeker, d'un tableau chiffré avec les prix des différents vaccins payés par la Belgique, en marge d'un débat budgétaire à la Chambre, a ruiné cette confidentialité, au grand dam du secteur pharmaceutique et des instances européennes. La secrétaire d'État avait rapidement retiré son tweet et reconnu avoir été trop loin dans la transparence, tout en assurant n'avoir rien mis en péril et en prévenant que ces chiffres n'étaient ni complets ni officiels.

La dose de vaccin Pfizer/BioNTech s'y affichait à 12 euros. D'autres vaccins présentaient aussi un prix inférieur à celui attendu. "Il y a toujours un prix total et un prix à la livraison", a expliqué à Reuters un responsable européen impliqué dans les discussions avec les fabricants de vaccins.