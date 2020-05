Coup de panique samedi 2 mai en fin de journée en Italie. Pour la première fois depuis deux semaines, la courbe des décès dus au coronavirus repartait à la hausse… à moins de 48 heures du déconfinement.

Avec ces 474 nouveaux morts, l’Italie, premier pays frappé de plein fouet en Europe et l’un des plus endeuillés avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France, flirtait avec la barre des 29 000 décès (28 710).

Si les chiffres sont malheureusement bien réels, la nouvelle hausse des décès s’expliquait essentiellement par la prise en compte de morts survenues en avril qui n’avaient pas été comptabilisées.

En effet, 282 décès survenus le mois dernier n’ont été communiqués que samedi par la Lombardie, a expliqué la région du Nord, la plus touchée par la pandémie.

Il s’agit de personnes décédées hors du milieu hospitalier.

Alors que l’Italie doit commencer lundi son déconfinement progressif, la tendance positive de reflux de la pandémie semble se poursuivre puisque sans ces 282 décès jusqu’alors non comptabilisés, le nombre de morts en 24 heures passe sous la barre des 200 (192), ce qui n’est plus arrivé depuis le 14 mars.

Les chiffres sont également positifs en termes de guérisons (1 665), de baisse des hospitalisations que ce soit en services classiques (17 357) ou en soins intensifs (1 539), et de diminution du nombre de malades recensés (100 704), au plus bas depuis le 11 avril.

Par ailleurs, le gouvernement italien a donné dimanche son feu vert pour une reprise ce lundi des entraînements individuels pour tous les sports, y compris les disciplines collectives comme le football. Initialement la reprise des entraînements pour les sports collectifs était fixée le 18 mai, les sports individuels pouvant reprendre dès lundi.