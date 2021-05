Approuvé vendredi par le régulateur britannique (MHRA), ce vaccin va rejoindre ceux de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna --qui nécessitent deux doses-- déjà utilisés dans le pays.Sur Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué une "nouvelle très bienvenue", soulignant le "rôle important" que jouera le vaccin unidose dans la campagne de vaccination.Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué un "élan supplémentaire" dans le programme de vaccination britannique, "qui a déjà sauvé 13.000 vies".Ce vaccin "jouera un rôle important dans les mois à venir alors que nous redoublons d'efforts pour encourager tout le monde à se faire vacciner et potentiellement commencer un programme de rappel plus tard dans l'année", a-t-il ajouté.Le Royaume-Uni a commandé 20 millions de doses de ce vaccin, qui, comme celui d'AstraZeneca, fait l'objet de craintes autour de cas rares de caillots sanguins. La Belgique a décidé cette semaine de restreindre son utilisation aux plus de 40 ans, après le décès d'une jeune patiente qu pourrait avoir été victime d'effets secondaires.Pays le plus durement frappé par la pandémie en Europe avec près de 128.000 morts, le Royaume-Uni a lancé en décembre une campagne de vaccination massive qui a permis d'administrer une première dose à plus de 38 millions de personnes (73,3% de la population adulte) et une deuxième à plus de 24 millions (45,6% des adultes).Après un long et strict confinement hivernal, le pays a allégé les restrictions liées à la pandémie mais est actuellement confronté à une hausse du nombre de cas, imputée largement à la propagation du variant d'abord apparu en Inde qui fait planer la menace d'un report de la levée des dernières restrictions normalement prévue le 21 juin.