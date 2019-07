"Ministre de l’union" : c’est la nouvelle appellation créée sur mesure par et pour le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson ! Il avait émis cette idée pendant sa campagne électorale et, lors de son discours inaugural, il avait exprimé sa volonté de "débrider le pouvoir productif de tous les recoins d’Angleterre, du pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord". Selon son porte-parole, cette décision réaffirme "son engagement à renforcer l’union".

(...)