"Il n’y a aucun doute que le comportement coercitif de la Chine menace notre sécurité collective et notre prospérité et qu’ils travaillent activement pour saper les règles du système international et les valeurs que nous et nos alliés partageons", a-t-il dit dans un discours retransmis sur les réseaux sociaux.

La nouvelle Administration Biden/Harris n’exclut pas de coopérer avec Pékin sur des sujets comme le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Elle "ne forcera pas ses alliés dans un choix nous ou eux avec la Chine", mais elle maintient une ligne dure à l’égard de la Chine, dont la montée en puissance militaire et économique inquiète Washington.