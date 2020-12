Pourquoi Boris Johnson a-t-il finalement penché vers un accord ?

Les négociations sur le Brexit auront duré jusqu’à leur ultime limite. Et plus encore. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait annoncé le 7 septembre dans un communiqué au ton très sec : "Il doit y avoir un accord avec nos amis européens avant le début du Conseil européen du 15 octobre." Deux mois et demi se sont écoulés depuis cette date butoir.

L'accord a été conclu tellement tard, à une date si proche de la fin de la période de transition, qui arrive à échéance le 31 décembre qu'il sera impossible de ratifier l'accord avant la fin de l'année.