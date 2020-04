"Sportif, non fumeur et n'allant presque jamais chez le médecin", Javier Lara, 29 ans, s'est retrouvé "en soins intensifs et sous oxygène" après avoir contracté le Covid-19. Une maladie dont il a guéri mais qui l'a confronté à la peur de mourir.

De retour chez lui, le jeune Espagnol raconte à l'AFP "la panique" ressentie à l'idée de pouvoir transmettre le virus à sa fille, qui n'avait que huit semaines quand il est tombé malade, et les dix jours passés à l'hôpital de sa ville natale de Ronda en Andalousie (sud).

Javier est l'une des 26.000 personnes déclarées guéries du coronavirus en Espagne, deuxième pays du monde derrière l'Italie en nombre de morts, plus de 10.000 selon le bilan de jeudi.

En raison de son âge et de sa bonne santé, le cas de Javier n'est pas courant, la grande majorité des patients hospitalisés ayant plus de 60 ans.

"Ce n'est pas facile de passer par là", confie-t-il, en se souvenant d'un homme hospitalisé en même temps que lui, un touriste américain de 70 ans, qui est mort quelques jours plus tard.

Javier avait commencé à "se sentir mal" le 5 mars: "Je n'avais pas très faim, mal à la tête. Deux jours après, la fièvre a commencé à monter".

Deux jours plus tard, il se rend dans un centre de santé de Séville, où il travaille comme directeur financier d'une start-up dédiée à des logements de luxe en pleine nature.

Il y explique ne pas être allé en Chine ou en Italie et ne pas savoir s'il avait été en contact avec une personne contaminée.

"On m'a dit que selon le protocole du ministère de la Santé, il ne fallait pas me faire passer de test", et que ça pouvait être un simple virus gastro-intestinal, rapporte-t-il.

Il continue donc à aller au travail, ponctuellement. A la maison, "je prenais toutes les précautions pour que ni ma femme ni ma fille ne l'attrapent", dit-il, utilisant un masque, mangeant de son côté ou dormant dans une pièce séparée.

Ne plus prendre son bébé dans les bras

"Quand j'ai commencé à avoir des symptômes, je me suis dit: Je ne prends pas ma fille (de huit semaines) dans les bras, je ne l'approche pas, je ne change pas ses couches".

La fièvre et les frissons persistant, il se rend le 13 mars à l'hôpital. Le diagnostic tombe: "pneumonie bilatérale grave et rare, défenses (immunitaires) très basses". Un test révèle qu'il est bien atteint par le nouveau coronavirus.

Il est aussitôt admis dans l'unité de soins intensifs: ça a été "le pire moment de ma vie parce qu'il y avait beaucoup d'incertitude".

"Je leur demandais: Mais je vais mourir? M'en remettre? Ils me disaient: "nous ne le savons pas, ce virus est nouveau".

Javier est soigné avec du lopinavir combiné à du ritonavir, deux antirétroviraux utilisés contre le VIH.

Le traitement a bien fonctionné, le jeune homme a pu quitter l'unité de soins intensifs 48 heures plus tard, et finalement sortir de l'hôpital le 23 mars.

Il mène depuis une vie "normale" mais respecte des mesures d'hygiène extrêmement strictes car on lui a dit qu'il pouvait rester contagieux pendant 14 jours via l'urine et les selles.

Parmi ses proches, ni sa compagne ni sa fille ni ses parents - également placés en quarantaine - n'ont eu de symptômes. Ses précautions ont servi, se félicite-t-il.

En arrêt de travail, il lui a été conseillé de ne pas travailler pendant un à deux mois: "je me sens bien, mais je ne peux pas faire de sport, et si je parle trop longtemps, je m'étouffe un peu parce que la pneumonie ne guérit pas du jour au lendemain".