Le traité sur l’énergie embarrasse l’Union européenne qui se veut leader climatique Europe Olivier le Bussy

© AFP

En termes de politique climatique et énergétique, la main gauche de l’Union européenne défait-elle ce que fait la main droite ? C’est ce que dénoncent 150 députés européens et nationaux (de gauche, verts et centristes) dans une tribune qui appelle à réformer le traité sur la charte de l’énergie (TCE).