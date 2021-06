Le soulagement est énorme du côté des chrétiens-démocrates allemands. Le parti de la chancelière Angela Merkel vient de remporter une éclatante victoire, l’une des plus claires de ces dernières années, dans le Land de Saxe-Anhalt. Selon les premiers résultats publiés dimanche soir, la CDU remporterait 36 % des suffrages, soit six points de plus que lors des élections régionales de 2017. Le ministre-Président sortant, Reiner Haseloff, ne pouvait rêver d’un plus grand triomphe.