"Il faut plus d’Europe dans le secteur de la santé publique". Selon Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé, c’est la grande leçon à tirer de la pandémie de Covid-19, qui a jeté une lumière crue sur les faiblesses de l’Union dans ce domaine, jusqu’ici géré presque exclusivement au niveau national par les Vingt-sept. Du fait de l’absence de compétences européennes en matière de santé, "il y a eu une discordance, un décalage entre ce que les citoyens attendaient de l’UE et le soutien que nous pouvions apporter dans la lutte contre le coronavirus. On les a souvent entendus demander ‘pourquoi l’UE ne fait-elle pas plus ?’", a-t-elle noté jeudi, lors d’un entretien accordé à quelques médias européens, dont La Libre Belgique.