"C'est un moment de douleur dans une période de confusion. Le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés", indique un communiqué du porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

"Le pape est informé de la situation et est proche à la communauté catholique en deuil", ajoute le communiqué.

"Il prie pour les victimes et leurs proches, pour que cesse la violence, pour que l'on puisse de nouveau nous regarder comme des frères et soeurs et non pas comme des ennemis, pour que le peuple français bien-aimé puisse réagir uni au mal avec le bien", conclut Matteo Bruni.