Il y a deux ans, le 22 septembre 2018, Rome et Pékin s’accordaient en un geste historique sur la question de la nomination des évêques chinois, un dossier hautement sensible qui mine les relations entre l’Église catholique et Pékin depuis des décennies. Valable deux ans, cet accord sera reconduit dans les mêmes termes, annonçait le journal La Croix mercredi.