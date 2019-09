Le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand, a été mis en examen (inculpé) dans la nuit de mercredi à jeudi à Lille pour "prise illégale d'intérêts" dans l'affaire dite des Mutuelles de Bretagne.

Peu après cette annonce, l'ancien secrétaire de la République en Marche a déclaré "être déterminé à poursuivre sa mission" à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a très vite appuyé ses propos en déclarant, via son porte-parole, que Richard Ferrand "conservait toute sa confiance".

Oui mais voilà des internautes malicieux n'ont pas hésité à déterrer d'anciens tweets de Richard Ferrand, à l'époque où il commentait allègrement les déboires de François Fillon mis en examen pour entre autres "détournement de fonds publics" et "complicité et recel de détournements de fonds publics". A l'époque, en pleine campagne présidentielle, Richard Ferrand jugeait que, suite à sa mise en examen, "François Fillon avait définitivement perdu toute autorité morale pour diriger l'Etat et parler au nom de la France".

D'anciens tweets qui ont été copieusement moqués, y compris par la classe politique. Comme le pointe BFM TV, plusieurs hommes politiques y ont été de leur commentaire.

Julien Dive, député LR de l'Aisne, a modifié l'ancien tweet de Richard Ferrand en le transposant à sa propre histoire.

Julien Aubert, député LR dans le Vaucluse, pointe également le "décalage" entre les propos de Ferrand entre 2017 et 2019.

Pourquoi est-il mis en examen?

Pour rappel, Richard Ferrand a été mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" suite aux révélations du Canard Enchaîné survenues en 2017, juste après sa nomination en tant que ministre de la Cohésion des territoires.

L'hebdomadaire avait ainsi révélé qu'en 2011 les Mutuelles de Bretagne (qu'il dirigeait alors) avaient décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Cette affaire l'avait poussé à quitter le gouvernement Philippe.

Après avoir présidé le groupe des députés LREM, Richard Ferrand a pris la succession de François de Rugy à la présidence de l'Assemblée en septembre 2018.

S'il est toujours présumé innocent, la mise en examen d'un président de l'Assemblée nationale pendant son passage au perchoir n'en reste pas moins inédite en France.