Comment les autorités grecques ont vaincu la résistance de l’Église © AP EuropeReportage Angélique Kourounis, correspondante à Athènes

S i on m’avait dit que je ferai un jour la queue pendant une heure pour allumer une bougie ! Ce coronavirus m’aura tout fait faire." Irène, la militante de gauche, athée comme pas permis, préfère en rire. Elle n’a trouvé que ce moyen pour convaincre sa mère Panayota, 77 ans, de ne pas braver l’interdit d’aller à la messe. Pour les orthodoxes, Pâques est la plus grande fête de l’année. Celle où même ceux qui ne vont jamais à l’église, le font tout le long de la semaine sainte, surtout à partir du jeudi de la Passion et du Vendredi saint où traditionnellement les épitaphes fleuries sortent en procession dans les rues.