Boris Borissov va tenter de récupérer le poste de Premier ministre qu’il a occupé pendant près de dix ans, répartis en trois mandats entre 2009 à 2021, mais son parti Gerb ne part pas avec les faveurs du pronostic pour les élections législatives de dimanche. Malgré les manifestations quotidiennes de l’été 2020, les scandales, l’usure du pouvoir, la formation conservatrice était arrivé en tête des dernières élections mais le Gerb n’avait pas trouvé d’alliés pour former une coalition. Les autres partis n’étaient cependant pas parvenus à trouver une majorité alternative. D’où une crise politique inédite dans l’histoire postcommuniste du pays le plus pauvre de l’Union européenne, et la convocation d’un nouveau scrutin.

Trois candidats, pas de favori

Aujourd’hui âgé de 62 ans, Boris Borissov a longtemps incarné l’image de l’homme du peuple. Ancien garde du corps du dernier dictateur communiste Todor Jivkov puis du dernier roi des Bulgares devenu Premier ministre, Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, il a bâti sa popularité à la tête de la police. Il conquiert ensuite la mairie de Sofia et fonde son parti de centre droit, "Citoyens pour un développement européen de la Bulgarie" (Gerb). Cet ex-pompier, ceinture noire de karaté au franc-parler apprécié par ses sympathisants, s’est tiré de toutes les crises, quitte à démissionner en 2013 et en 2016 pour être réélu. Jusqu’au tournant de l’été 2020 : il a été la cible de manifestations quotidiennes dans tout le pays, de la part de Bulgares excédés par la corruption.

Face à lui, Boïko Borissov trouve Slavi Trifonov, 54 ans, qui enflamme les foules dans ses concerts et captive les téléspectateurs dans son émission depuis des décennies. "Slavi" a décidé début 2020 de lancer son propre parti, "Il y a un tel peuple" (ITP), aujourd’hui crédité de 20 à 21 % d’intentions de vote, comme le Gerb. Candidat antisystème surfant sur le mécontentement de la population, il refuse toute coopération avec les partis traditionnels à la réputation entachée, dont les socialistes et le parti de la minorité turque (MDL). En revanche, il est prêt à négocier avec les représentants de ceux qui sont descendus dans la rue et sont galvanisés par le vent du changement : Bulgarie démocratique (droite), qui pourrait réunir 12 % des voix, et Debout ! Mafia dehors (gauche, près de 5 %).

Le troisième candidat est Hristo Ivanov, éphémère ministre de la Justice sous Borissov en 2014. Fondateur de la coalition Bulgarie démocratique, cet homme politique de 46 ans séduit la droite citadine par son programme anti-corruption mais demeure incompris dans les milieux modestes.

Sauf surprise, on sait désormais "qui ne gouvernera pas", puisque Gerb ne peut trouver de partenaire, souligne Julius Pavloff, directeur du Centre d’analyses et marketing de Sofia. "Mais qui les électeurs veulent-ils au pouvoir ? La question reste en suspens et doit être résolue", dit-il. Boriana Dimitrova, directrice de l’institut Alpha Research, pronostique "des majorités fragiles et des coalitions instables".