Les Socialists and Democrats (S&D) et Renew Europe, deuxième et troisième formations politiques du Parlement européen, ont chacun avancé leurs conditions pour soutenir la candidature de l'Allemande Ursula von der Leyen (PPE) à la présidence de la Commission européenne.

Dans un courrier adressé à la candidate, les socialistes et sociaux-démocrates du S&D répètent leur déception sur la manière dont Mme von der Leyen a été proposée par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, en contournant la procédure des candidats principaux ("Spitzenkandidaten") mis en avant par les familles politiques du Parlement.

Ils réclament une réforme institutionnelle visant à renforcer le pouvoir des électeurs et le rôle du Parlement européen lors du prochain renouvellement de la présidence de la Commission. Ce sujet avait déjà été abordé par Mme von der Leyen mercredi lors de son passage devant les différents groupes politiques.

Les socialistes énumèrent aussi une dizaine de mesures dans des domaines tels que le développement durable, la justice et l'égalité, les affaires étrangères et le renforcement de la transparence et de la démocratie en Europe, ou encore un plan d'investissement pour une Europe durable mobilisant un milliards d'euros entre 2020 et 2024, ainsi que l'achèvement de la réforme du système d'asile européen.

Les S&D sont divisés sur la candidature de Mme von der Leyen et d'aucuns, comme les eurodéputés belges du PS ou les Allemands, ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre elle. Mais les socialistes européens ont aussi reçu plusieurs hautes fonctions dans le partage convenu lors du dernier Sommet européen, notamment la tête de la diplomatie européenne et la présidence du Parlement, ce qui en pousse d'autres à se montrer conciliants.

Les libéraux et centristes de Renew Europe (RE), quant à eux, sont davantage prêts à soutenir Mme von der Leyen. Ils ont toutefois mis trois conditions, dont la nécessité de placer leur candidate, la Danoise Margrethe Vestager, sur un même pied que le candidat socialiste, le Néerlandais Frans Timmermans.

"Cela faisait partie de l'accord du Conseil et toute remise en cause serait inacceptable pour notre groupe", écrit le président du groupe RE, Dacian Ciolos, dans une lettre adressée à Mme von der Leyen.

Cette dernière avait assuré mercredi que M. Timmermans serait le premier vice-président de la Commission et que Mme Vestager aurait un portefeuille de poids. "Concernant les deux premiers vice-présidents de la Commission, nous voulons qu'il n'y ait aucune différence de statut" entre les deux, confirme le libéral roumain.

Cette condition est la troisième citée dans le courrier de M. Ciolos. Les deux premières portent sur l'instauration d'un mécanisme européen de surveillance de l'État de droit dans chaque pays de l'Union, avec sanction possible à la clé, et sur une "Conférence sur l'avenir de l'Europe" qui proposerait, parmi de multiples thèmes, un autre système que celui des Spitzenkandidaten pour que les candidats à la présidence de la Commission puissent être validés à travers les élections européennes.

Les libéraux insistent aussi sur la nécessité de fixer à l'Europe un objectif plus ambitieux que les 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport aux niveaux de 1990, en visant les 55%, alors que Mme von der Leyen avait évoqué les 50%.

L'élection à la présidence de la Commission de Mme von der Leyen est programmée mardi en fin de journée au Parlement européen, mais l'intéressée n'est pas encore assurée de disposer de suffisamment de voix, ce qui n'exclut pas un report à la session de septembre.

Mme von der Leyen doit réunir 374 votes sur son nom pour décrocher la majorité absolue des 747 députés annoncés mardi prochain à Strasbourg. Jusqu'à présent, seul son groupe politique du PPE (182 élus) lui a garanti son soutien.