Les conservateurs britanniques se réunissent dès dimanche à Manchester (nord-ouest) pour leur grand-messe annuelle, une tribune en or pour le Premier ministre Boris Johnson en précampagne électorale et sa promesse d'un Brexit à tout-va, en plein chaos politique au Royaume-Uni. A un mois de la sortie de l'UE, "le Parti conservateur devrait afficher une position agressive et unie sur le Brexit" lors de ses quatre jours de congrès, résume auprès de l'AFP Constantine Fraser, analyste au cabinet d'études TS Lombard.

Plébiscité par la base, Boris Johnson s'est hissé au pouvoir fin juillet en se présentant comme le sauveur du Brexit. Il s'est engagé à le mettre en oeuvre le 31 octobre, même sans accord de divorce avec l'UE susceptible d'atténuer le choc pour l'économie britannique.

Le chef de gouvernement n'en démord pas, même si sa stratégie a jusqu'ici été systématiquement mise en échec par le Parlement. Il a engagé une guerre ouverte avec les députés, qu'il oppose au "peuple" dont il se veut le défenseur, n'hésitant pas à recourir à une rhétorique

Depuis plusieurs semaines, les conservateurs devancent d'une dizaines de points le Labour, premier parti d'opposition.