Les contrôles renforcés aux frontières en Allemagne pointés du doigt : "Une décision prise trop vite et sans concertation" Europe Delphine Nerbollier, Correspondante à Berlin

Les contrôles ont été renforcées aux frontières avec l’Autriche et la République tchèque. Une décision prise dans l'urgence par le gouvernement fédéral et qui passe mal au niveau local et européen.