Europe Les députés britanniques reportent le vote sur le Brexit, à la fureur de Boris Johnson Tristan de Bourbon

La politique britannique pouvait-elle devenir plus chaotique ? Sous les applaudissements des rangs de l’opposition, les députés de la chambre des Communes ont refusé d’adopter l’accord de Brexit avant l’intégralité du projet de loi de sortie de l’Union européenne. Ils redoutent en effet que le court laps de temps d’ici à la date prévue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 31 octobre, ne leur permette pas d’adopter toute la législation requise et provoque donc accidentellement une rupture brutale avec l’UE ( no deal).