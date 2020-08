Les négociations sur la future relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit stagnent. Le constat, intervenu vendredi après une semaine de discussions à Bruxelles, n’est pas nouveau. Les déclarations des Européens et des Britanniques, qui se renvoient la balle, ne le sont pas non plus. "Je suis déçu et préoccupé", a déclaré vendredi Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l’UE.