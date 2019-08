"Tragique naufrage au large de Khums, en Libye. Une soixantaine de survivants ont été ramenés à terre et plusieurs corps ont été récupérés, dont des enfants. On craint la mort d’une quarantaine de migrants", a annoncé mardi le Haut commissariat pour les réfugiés de l’Onu (HCR). Ce drame porte le nombre de décès en Méditerranée à près de 900 cette année et à plus de 13 000 depuis 2014.

