Il est habituel que les Etats membres et le Parlement européen négocient longuement pour trouver un accord sur le budget annuel de l'Union européenne, mais les discussions relatives au budget 2020 se révèlent cependant particulièrement difficiles. Le budget pour l'an prochain, le dernier du cycle 2014-2020, doit faire l'objet d'un accord entre les deux institutions avant le lundi 18 novembre, faute de quoi la Commission européenne devra soumettre une nouvelle proposition.

Le 23 octobre dernier, le Conseil (les Etats membres) a indiqué qu'il ne pouvait pas accepter les amendements du Parlement européen à la proposition de budget de la Commission européenne. Vendredi, la présidence finlandaise du Conseil et les représentants du Parlement européen tentaient, avec le concours de la Commission, de trouver un accord sur le budget 2020, avant le terme de la période de conciliation de trois semaines, ouverte le 29 octobre.

Accords sur les objectifs, pas sur les moyens de les atteindre

Vendredi, il semblait hautement improbable qu’un accord soit trouvé avant ou durant le week-end. “Sur les objectifs que doit financer le budget - la lutte contre le changement climatique, la recherche et l'innovation, l'emploi des jeunes... - nous sommes tous d'accord. En revanche, en ce qui concerne les chiffres, les positions n’ont jamais été aussi éloignées”, a expliqué à La Libre l’eurodéputé belge Olivier Chastel (MR-Renew Europe), vice-président de la commission des budgets du Parlement. La Commission avait proposé un budget de 168,3 milliards d’euros en total d’engagements "et il y a 4,2 milliards d’écart" entre la position du Parlement qui veut augmenter ce budget, et celle des Etats membres qui veulent le réduire, a souligné M. Chastel.

Au-delà des chiffres, le débat sur le budget 2020, les négociations préfigurent aussi la bataille politique que sera l'adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027 : tant les Etats membres que le Parlement européen se positionnent et se jaugent, en vue des négociations à venir.

Il est fréquent que ce marathon budgétaire se clôture aux petites heures de la nuit. Mais dans le cas présent, la situation semble à ce point inextricable que la présidence finlandaise a prévu de clôturer les travaux à 21 heures et de les reprendre lundi.