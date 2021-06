Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’apprête à passer un mauvais quart d’heure, lors de la rencontre avec ses homologues européens, ce jeudi à Bruxelles. En adoptant une loi qui discrimine les homosexuels et les "confond" avec des pédophiles, les ultraconservateurs du Fidesz, au pouvoir à Budapest, semblent avoir dépassé la limite de ce que les autres États membres étaient prêts à tolérer pour préserver une bonne ambiance au sein du club européen. Cette législation sera donc discutée au plus haut niveau politique de l’UE, entre les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept, qui s’emparent ainsi pour la première fois de l’attaque des valeurs européennes en Hongrie.