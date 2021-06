Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif, a annoncé vendredi le ministre français chargé des Transports.

"Nous annonçons qu'à compter du 9 juin prochain (...) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR", a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l'antenne de la télévision CNEWS.

Test négatif exigé pour les voyageurs britanniques et américains

Une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera par contre toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé "stratégie de réouverture des frontières".