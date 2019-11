Pour leur premier anniversaire, la mobilisation des “Gilets jaunes” était en nette baisse dans tout l’hexagone. Les casseurs ont malgré tout semé la pagaille dans le centre de Paris.

En ce samedi 16 novembre, les "Gilets jaunes" fêtaient le premier anniversaire d’un mouvement désormais entré dans l’histoire de France comme l’un des plus actifs depuis les barricades de mai 1968. Un an plus tôt en effet, le chauffeur routier Éric Drouet appelait à une première manifestation contre la hausse des prix des carburants, qui allait rassembler près de 300 000 personnes un peu partout en France.