Les gisements gaziers en Méditerranée orientale ont aiguisé les appétits des États riverains Europe Vincent Braun

Les récentes tensions militaires et diplomatiques en Méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie sont avant tout géopolitiques, liées aux intérêts énergétiques. Elles trouvent leur origine dans la découverte, ces dernières années, d’importants gisements gaziers dans cette large zone comprise entre l’île de Chypre, les côtes levantines et celles d’Afrique du Nord. Eclairage Vincent Braun