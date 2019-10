Après le socialisme, le national-socialisme, la plus grande menace qui pourrait conduire à la désintégration des structures sociales est l’idéologie LGBT", explique d’une voix grave, sans mâcher ses mots, l’archevêque Stanislaw Gadecki. Se défendant de promouvoir la haine, condamnant les multiples actes de violence qui ont visé des membres de la communauté homosexuelle en Pologne ces derniers mois, le président de l’épiscopat polonais met l’emphase sur l’"idéologie LGBT" - qu’il ne définit pas précisément - pour souligner qu’il ne vise pas "les gens". Ce message porté par l’Église catholique polonaise reflète, presque mot pour mot, un des grands thèmes de la campagne électorale des nationalistes du PiS, donnés grands gagnants des élections parlementaires du 13 octobre. Le chef du parti, Jaroslaw Kaczynski, a estimé que l’"idéologie LGBT" était une "menace à l’identité et à l’État polonais", illustrant la proximité entre le PiS et l’Église catholique dans la défense de la morale et des traditions face à "l’idéologie de genre" et, plus largement, au libéralisme occidental.