Cette semaine, sept jeunes hommes originaires de Penza (500 km au sud-est de Moscou) ont été condamnés à de lourdes peines de colonie pénitentiaire allant de six à dix-huit ans d’enfermement. Ils sont accusés d’avoir fomenté un attentat et organisé un trafic d’armes. Problème : il n’y a jamais eu d’attentat, les preuves de la préparation d’un acte n’ont jamais été apportées par les enquêteurs et l’existence d’un " réseau" , le nom de l’affaire, n’a jamais été prouvée.