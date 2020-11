Un quart d’heure et puis c’est tout. Il n’est pas de sujet plus urgent et brûlant que le blocage du budget 2021-2027 et du plan de relance européen par la Hongrie et la Pologne, qui refusent la mise en place d’un mécanisme liant les fonds européens et l’état de droit. Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union ont choisi de n’en discuter que brièvement, en ouverture de leur réunion en vidéoconférence consacrée à la réponse européenne à l’épidémie de Covid-19.