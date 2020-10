Les ministres des Affaires européennes ont adopté mardi des critères communs pour coordonner les restrictions de voyage dans l'UE et mettre fin à la cacophonie engendrée par la pandémie de Covid-19, qui connaît une reprise inquiétante sur le continent. Lors d'une réunion à Luxembourg, les ministres ont approuvé une recommandation - qui n'est pas contraignante -, mettant en place une cartographie commune pour définir les zones à risque au sein de l'UE.

Plusieurs pays se sont toutefois abstenus, dont le Luxembourg.

Trois critères

Le texte définit les critères communs d’évaluation d’une situation épidémiologique à prendre en compte au moment de décider de l’opportunité de restreindre la liberté de circulation. Ces critères sont, grosso modo, les mêmes que ceux proposés par la Commission il y a un mois.



Le premier est le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre cumulé de notifications de cas de Covid-19 pour 100 000 personnes à l’échelle régionale (et non plus nationale) pour une période de 14 jours.



Le deuxième est le taux de positivité : le pourcentage de tests positifs sur le total des tests réalisés lors de la dernière semaine écoulée.



Le troisième critère est le taux de tests effectués pour 100 000 personnes.