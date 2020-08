C’est le naufrage le plus important observé au large des côtes libyennes cette année : au moins 45 migrants, dont cinq enfants, ont perdu la vie le 17 août en Méditerranée. Un bateau avait pourtant contacté Alarm Phone, dès le 15 août. "Les gens nous ont alertés, disant que leur moteur avait cessé de fonctionner et qu’il ne leur restait plus de nourriture ni d’eau", écrivait sur Twitter l’ONG, qui compile les appels téléphoniques de personnes en détresse en mer.