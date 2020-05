Le mardi 28 avril au soir, VodafoneZiggo, un des opérateurs leaders du pays, a lancé son réseau 5G. Les abonnés avec un téléphone assez puissant pourront commencer à l’utiliser dès la semaine prochaine. La Randstad - la région la plus densément peuplée et la plus riche des Pays-Bas - et les grandes villes du pays seront les premières à en bénéficier. D’après Vodafone, tout le pays devrait être couvert vers la fin du mois de juillet.

Une perspective qui suscite la mobilisation de nombreux Néerlandais. Vingt-quatre pylônes servant aussi à la 5G ont été incendiés en un mois.

Les théories du complot vont bon train aux Pays-Bas, où 15 % des Néerlandais pensent que le coronavirus "est une arme biologique qui a été fabriquée en laboratoire" et 4 % croient en un lien entre la 5G et le coronavirus, selon un sondage de l’agence de recherche Ipsos pour le média Nieuwsuur.