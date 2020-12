Les négociations post-Brexit continuent mais les deux parties se préparent au pire EuropeAnalyse Olivier le Bussy

Qui pense que l’Union européenne et le Royaume-Uni peuvent encore conclure un accord sur le cadre de leur future relation ? Ceux qui sont persuadés que les décisions politiques sont prises sur base de la raison, peut-être. Les optimistes les plus indécrottables, évidemment. Les équipes respectivement pilotées par le négociateur en chef de l’Union européenne Michel Barnier, et son homologue britannique David Frost, sans doute moins par intime conviction que par devoir de tout faire pour y parvenir.