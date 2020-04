Les négociations sur l’après-Brexit reprennent, mais les progrès se feront attendre © AP Europe Maria Udrescu

Les négociations sur la nouvelle relation entre l’UE et le Royaume-Uni après le Brexit reprennent ce 20 avril. En juin, une réunion de haut niveau fera le point sur les discussions. The clock is ticking (L’horloge tourne). Le calendrier est serré" , répétait encore en janvier Michel Barnier, le Monsieur Brexit de l’Union européenne. Il indiquait déjà qu’il sera difficile de conclure un accord sur la future relation avec le Royaume-Uni dans les délais impartis - 11 mois entre le 31 janvier 2020, date du Brexit, et le 31 décembre 2020, date de fin de la période de transition -, tant sont grandes les divergences entre les deux parties.