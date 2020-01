Les sœurs Khatchatourian ne seront pas jugées pour meurtre avec préméditation: le parquet a ordonné aux enquêteurs de requalifier les faits, ont fait savoir leurs avocats, vendredi, aux agences de presse russes. Krestina, Angelina et Maria avaient tué Mikhaïl Khatchatourian, armées d’un couteau, d’un marteau et d’une bombe lacrymogène le 27 juillet 2018. Dans le huis clos de son appartement, l’homme battait ses filles, les menaçait, les agressait sexuellement de manière régulière sans que la police, avertie par des voisins et des proches, ne soit jamais intervenue.

Depuis leur arrestation et la médiatisation de l’affaire, les trois adolescentes sont devenues des symboles de la lutte contre les violences domestiques dans un pays qui, afin d’éviter la "destruction de la famille", a dépénalisé, en 2017, les actes de violence n’entraînant pas d’hospitalisation. Leur cas divisait la société entre ceux qui appelaient à la clémence, estimant qu’elles avaient agi en état de légitime défense, et ceux qui les voyaient comme des meurtrières. Les enquêteurs avaient ainsi demandé, en décembre, que les deux plus âgées soient jugées pour “meurtre commis en groupe avec préméditation", un crime passible de 20 ans de prison, et que la dernière, mineure et considérée comme “irresponsable”, soit suivie médicalement.

Le parquet a, selon l'agence TASS, refusé d’approuver l’acte d'accusation, les enquêteurs n’ayant pas pris en compte les violences physiques et psychologiques commises par leur père. Pour Alexeï Parchine, l’un des avocats de la défense, cette décision ouvre la voie à “la fin des poursuites pénales”.