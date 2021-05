D’emblée, la Russie avait jeté un froid polaire. À trois jours de la réunion du Conseil de l’Arctique, ce jeudi à Reykjavik, le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, avait marqué son territoire, rejetant les "critiques sur le fait que la Russie développe son activité militaire" dans la région. "Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, […] nous répondons de la sécurité de notre littoral et tout ce que nous faisons là-bas est parfaitement légal et légitime". Le ton était donné, d’autant que la Russie succède à l’Islande, pour deux ans, à la présidence du forum régional, dont sont également membres les États-Unis, le Canada, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège.