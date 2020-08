Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent jeudi et vendredi à Berlin pour se pencher sur plusieurs défis géopolitiques, de la situation en Biélorussie aux tensions en Méditerranée orientale, en passant par les relations avec la Russie et les conséquences stratégiques de la pandémie de Covid-19.

S’il fallait établir un classement des sujets les plus délicats au menu de ces discussions informelles, certainement que les développements en Méditerranée, où la découverte d’importants gisements gaziers a attisé de vives tensions gréco-turques, viendraient en tête. Ce bras de fer oppose en effet des États membres, la Grèce et Chypre, à un partenaire difficile mais indispensable de l’UE, la Turquie. Conscients de la nécessité de se montrer solidaires des leurs et de ne pas dégrader davantage la relation avec Ankara, les Vingt-sept doivent faire preuve de créativité dans leur réaction. Mais si "toutes les options sont sur la table", comme l’avait assuré le Haut représentant Josep Borrell et comme l’a répété un haut fonctionnaire européen mardi, peu permettent à l’UE de résoudre facilement cette crise.